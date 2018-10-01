Керченская паромная переправа перестала работать

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Работа керченской паромной переправы сегодня остановилась полностью в связи с отсутствием загрузки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГУП «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

Сейчас паромы работают только на линии порт Кавказ — Рыбный порт Керчи. Это направление занимается транспортировкой опасных грузов с небольшой загрузкой.

Сегодня, 1 октября, в полночь были сняты ограничения по движению грузовиков, которые действовали из-за высокого автомобильного движения в курортный период на новом участке автодороги А-290 по Крымском мосту.

В течение первых восьми часов после снятия ограничения через мост проехали почти 700 грузовиков. Всего с момента открытия Крымского моста по нему проехали почти 2,8 млн машин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.