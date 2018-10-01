В Татарстане пройдет прием граждан по вопросам алиментов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани и во всех районах Татарстана пройдет бесплатный прием граждан по вопросам алиментов, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Тематические приемные дни по взысканию алиментов будут проводить в Татарстане в первый вторник каждого месяца.

В рамках приема гражданам расскажут, как поддержать свою семью и помочь в выполнении алиментных обязательств со стороны бывшего супруга. Кроме того, на собраниях будут активизированы работы по пропаганде семьи и института брака.

Мероприятие пройдет завтра, 2 октября, в 14.00 в Министерстве труда, занятости и социальной защиты (ул. Волгоградская, 47; 3-й этаж, зал совещаний). В мероприятии примет участие министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, а также представители Управления ФССП РФ по РТ.

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