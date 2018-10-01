(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана добилась принудительной госпитализации больного открытой формой туберкулеза, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что житель Пестречинского района республики, страдающей заразной формой туберкулеза и состоящий на диспансерном учете в районной больнице, сознательно уклонялся от лечения.

По закону, больные с заразными формами туберкулеза, которые неоднократно нарушают санитарно-противоэпидемиологический режим и отказываются от прохождения лечения в специализированных медицинских учреждениях, решением суда могут быть направлены на принудительную госпитализацию.

Районная прокуратура направила в суд иск о принудительном лечении больного, который был удовлетворен в полном объеме.

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