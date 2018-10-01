Tele2 приглашает жителей Казанив путешествие по заповедникам России

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Мобильный операторTele2 приглашает жителей Казани узнать о новых возможностях современных технологий и погрузиться в мир digital-развлечений. В течение октября на территории ТЦ «МЕГА» будет работать виртуальная обзорная площадка оператора, где каждый сможет перенестись за тысячи километров от столицы Татарстана и совершить виртуальные путешествия по красивейшим заповедникам России.

Виртуальное обзорное пространство Tele2 открылось 1 октября на территории ТЦ «Мега» в Казани. В течение месяца на площадке оператора гости смогут познакомиться с новыми технологиями и совершить виртуальное путешествие по знаменитым заповедникам России. С помощью технологии VR посетители digital-площадки Tele2 перенесутся к самым красивым достопримечательностям страны и посетят Лазовский заповедник, расположенный в Южном Приморье, природный парк «Ленские столбы» на берегу реки Лены или один из первых национальных парков Москвы и Московской области — «Лосиный остров».

В ожидании захватывающего виртуального путешествия гости площадки смогут узнать о «других» правилах мобильного общения и о том, как в реальных поездках общаться без дополнительных затрат, а также выбрать подходящий тариф из обновленной линейки «Мой Tele2».

Виртуальная обзорная площадка Tele2 на территории ТЦ «Мега» будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 до 31 октября. Вход свободный для всех желающих.

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