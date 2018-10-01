В Крыму запустили первые блоки двух ТЭС

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Крыму запустили первые блоки Таврической и Балаклавской тепловых электростанций (ТЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра энергетики России Андрея Черезова.

По его словам, запускам предшествовало переключение магистральных сетей на полуострове. Так, для выдачи мощности с новых ТЭС была замкнута Западно-Крымская высоковольтная линия.

Сейчас первые очереди обеих станций проверены и готовы работать, их окончательно введут в эксплуатацию в течение месяца. При этом уже стартовала проверка для выдачи разрешений на запуск вторых блоков.

Таврическую станцию возводят в Симферополе, Балаклавскую — в Севастополе. Мощность каждой из них — 470 мегаватт.

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