Для ветеранов Камских Полян прошли чаепития, концерты и показы фильмов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). 1 октября в поселке Камские Поляны стартовала декада пожилых людей. В Международный день пожилых людей в камполянских школах прошли благотворительные чаепития, которые посетили более 200 представителей старшего поколения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Глава Камских Полян Александр Павлов побывал в школах и поздравил ветеранов с праздником, поблагодарил за военные и трудовые подвиги, вклад в развитие республики и родного поселка.

Школьники приготовили для почетных гостей концерты, а после проводились чаепития. За столом пожилые люди общались, делились воспоминаниями.

Пенсионерам, которые не смогли посетить праздничное мероприятие самостоятельно, специалисты соцслужбы приходили к ним домой и вручали продуктовые наборы. Особое внимание уделяется представителям военного поколения, отметившим свое 90-летие и старше, – для них приготовлены подарки.

Ветераны также могли посетить бесплатный показ художественного фильма, который состоялся в культурном центре «Чулман-Су».

3 октября пожилые люди смогут сходить в парикмахерские с 30-процентной скидкой. Бассейн «Аквамарин» приглашает пенсионеров со 2-го по 6 октября на бесплатные занятия по плаванию, а 3-го и 4 октября пожилые камполянцы смогут бесплатно посетить городскую баню.

На 1 сентября 2018 года на территории Камских Полян проживает 3849 пенсионеров по возрасту, в том числе четыре участника Великой Отечественной войны, 104 труженика тыла и вдовы участников войны, 36 человек в возрасте 90 лет и старше.

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