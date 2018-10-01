(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Татарстане осудили капитана теплохода, который взял на борт в полтора раз больше пассажиров, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Следствием было установлено, что в мае прошлого года капитан рейсового теплохода «Москва-130» перевозил пассажиров по Волге по маршруту Тащевка – Казань. На судне вместо разрешенных 300 человек находилось почти в полтора раза больше – 412 пассажиров. К тому же на теплоходе отсутствовало достаточное для перевозимых граждан количество спасительных средств.

Свою вину капитан не признал. Суд выслушав все доводы сторон защиты и гособвинения, признал мужчину виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и назначил ему наказание в виде штрафа.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.