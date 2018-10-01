Ученые обнаружили две новые элементарные частицы

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Физики Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) обнаружили две новые элементарные частицы, ранее неизвестные науке, сообщает ТАСС.

Открытие сделали во время экспериментов на Большом адронном коллайдере рядом с Женевой.

Существование новых частиц было предсказано кварковой моделью. Они принадлежат к тому же семейству, что и протоны, однако имеют другие субатомные частицы — кварки. Будущие исследования этих новых частиц позволят изучить силу, связывающую кварки вместе, отметили в организации.

Третья частица, которую предположительно обнаружили ученые, состоит не из двух или трех кварков, как обычно, а из четырех. Это первое возможное доказательство их существования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.