По сети Горьковской железной дороги за восемь месяцев перевезено около 30 млн пассажиров

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). За восемь месяцев 2018 года по сети ГЖД перевезено 29,7 млн пассажиров. В том числе в пригородном сообщении – 21,7 млн человек, в дальнем – 8 млн человек. Об этом сообщил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов сегодня на пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня образования ОАО «Российские железные дороги».

«Благодаря проведению чемпионата мира по футболу серьезно выросли пассажирские перевозки, в первую очередь в дальнем следовании, – рассказал спикер. – Благодаря новым пригородным маршрутам идет тенденция к увеличению пассажиропотока в пригородном сообщении».

В период с июня по июль текущего года для перевозки болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу на полигоне ГЖД было назначено 175 дополнительных поездов, которыми отправлено 98 тыс. 323 пассажира.

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