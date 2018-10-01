Тренер по зумбе из Туниса закрыл летний сезон «Зеленого фитнеса» в Альметьевске

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В минувшие выходные в городском парке собрались участники проекта «Зеленый фитнес» – активные ветераны, учащиеся школ, мамы с детьми, чтобы вспомнить, как прошел летний сезон, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.





После напутственных слов руководства района презентер программы ZumbaFitness из Туниса представил зажигательное шоу. Иностранный гость привез с собой других опытных инструкторов из Екатеринбурга и Казани.



Несмотря на прохладную погоду, участники смогли согреться благодаря активному фитнесу под латиноамериканские ритмы. В перерывах между спортивными блоками состоялся мастер-класс от танцевального коллектива FunkyPeople, а также исполнение композиций от Марины Сабаевой.





В финале мероприятия подвели итоги и наградили самых активных участников сезона «Зеленый фитнес». Первое место заняла Регина Идрисова, она заработала 3135 баллов рейтинга, второе место – Альбина Горшенина (3115 баллов), третье место у Мадины Седовой (1170 баллов рейтинга).



Победителям вручили памятные призы, на церемонии закрытия организаторы сделали традиционное общее фото с бицепсами.

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