Министр труда РТ в День пожилых людей поздравила 90-летнего юбиляра

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Александр Елисеев). Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в Международный день пожилых людей поздравила с днем рождения 90-летнего юбиляра Самигуллу Гатауллина.

«Сам я родом из Апастовского района, в молодости служил в Китае, после этого приехал в Казань. В Казани я работал в трамвайно-троллейбусном депо, на вертолетном заводе – работа была связанна с авиационным производством. Последние годы перед выходом на пенсию работал на «Оргсинтезе» в заводуправлении – что глава говорил, то я и исполнял», – вспоминает Самигулла Гатауллин.

Пенсионер шутит, что если взять его трудовую книжку и посчитать, то его трудовой стаж превысит сто лет. В свое время он работал одновременно на двух, а то и на трех работах.

Самигулла Гатауллин отмечает, что секрет его долголетия кроется в том, что он никогда в жизни не пил и не курил и, самое главное, никому не желал зла. По его словам, он всегда был добр к людям, и люди отвечали ему тем же, и, конечно же, в течение жизненного пути его поддерживала супруга.

«Сегодня во всех городах и районах республики отмечается Международный день пожилых людей. В каждом муниципалитете проходят ярмарки для пожилых людей, концерты. Также руководители и главы активно поздравляют пенсионеров на дому. Мы в долгу перед ними – их пример труда, любви к родному краю, отношения к людям всегда будут для нас ориентиром», – подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

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