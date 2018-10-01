На Казанском регионе ГЖД за девять месяцев перевезено более 4,2 млн тонн грузов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На территории Казанского региона Горьковской железной дороги за девять месяцев 2018 года перевезено 4 млн 216 тыс. тонн различных грузов. Об этом сообщил заместитель начальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов на пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня образования ОАО «Российские железные дороги».

«Основные задачи в этом направлении – сократить время доставки грузов и повысить качество их перевозки, – рассказал спикер. – Сегодня грузооборот выше тех показателей, которые фиксировались во время максимальных перевозок по железным дорогам».

По словам Черемнова, предполагается, что в целом на сети РЖД грузооборот вырастет в 12 раз.

«Ожидаем рост за счет того, что в компании разработана программа обновления инфраструктуры до 2025 года, которая включает в основном направления в Китай. Это контейнерные перевозки. Пока мы ни одного поезда в Китай не сформировали, но организовываем груз в контейнерах, которые присоединяются к поездам, формируемым в Москве. Доставка груза из Казани в Китай осуществляется за семь суток», – отметил заместитель начальника ГЖД.

За восемь месяцев текущего года по сети ГЖД было отправлено 21,2 млн тонн грузов, что на 0,5 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года. В частности погружено 8,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 2,8 млн тонн лесных грузов, 1,8 млн тонн черных металлов, более 1,3 млн тонн химических удобрений, 795 тыс. тонн промышленного сырья, 682,5 тыс. тонн строительных грузов, 1,5 млн тонн цемента.

97 процентов от общего объема грузоперевозок на сети ГЖД приходится на восемь регионов — Нижегородская, Кировская и Владимирская области, республики Удмуртия, Татарстан, Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Протяженность Горьковской магистрали составляет 5331,4 км. ГЖД обслуживает 15 субъектов РФ, в том числе шесть республик – Татарстан, Мордовию, Чувашию, Удмуртию, Марий Эл, Башкортостан, а также восемь областей.

Структурно ГЖД состоит из пяти регионов с центрами в Нижнем Новгороде, Кирове, Ижевске, Казани и Муроме. В состав дороги входит 382 станции, из которых более 250 ведут грузовые операции. Одними из крупных сортировочных станций является Нижний Новгород – Сортировочный, Лянгасово, Юдино, Агрыз.

По Горьковской железной дороге за 15 лет было отправлено более 563 млн тонн грузов и 896,2 млн пассажиров.

За прошедшие 15 лет Горьковской железной дорогой в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды перечислено 152,6 млрд рублей.

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