Минздрав РФ выступает за ограничение продажи алкоголя нетрезвым гражданам

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Минздраве РФ выступили за предложение ограничить продажу алкогольной продукции нетрезвым гражданам, сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что продавцы должны иметь возможность отказать в продаже алкогольной продукции лицам, находящимся в состоянии опьянения. По ее словам, такое ограничение поможет исключить дополнительный разрушающий фактор, поскольку нетрезвый человек не может адекватно оценить риски и может нанести вред как самому себе, так и окружающим его людям.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала о том, что в России могут повысить возраст продажи алкоголя до 20 лет.

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