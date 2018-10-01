На казанские маршруты вышли автобусы на газовом топливе

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня на дороги Казани вышли автобусы, которые работают на компримированном природном газе (метан), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Автобусы марки «НефАЗ-5299-40-57» обслуживают маршруты №№ 18, 22, 25, 30, 31, 45, 56, 77, 91, а меньшие по размеру «Lotos-206» — маршрут № 90.

Отмечается, что газомоторные автобусы меньше вредят экологии, чем обычные, в них установлены дополнительные отопительные приборы и усовершенствованная кабина водителя.

Также автобусы оборудованы откидными аппарелями для пассажиров с ограниченными возможностями и системой принудительного наклона кузова «Книлинг».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань получила 30 автобусов на природном газе.

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