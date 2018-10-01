Ученые заявили о завышении людьми интеллектуальных способностей собак

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Люди завышают уровень интеллектуальных способностей собак. К такому выводу пришли британские нейрофизиологи из Эксетерского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Learning & Behavior.

Исследователи проанализировали результаты около 300 научных работ, посвященных изучению интеллекта животных. Так, собаки могут справиться с решением простых физических головоломок, превосходя в этом даже обезьян, однако экспериментаторы не обращали внимание на то, что с такими задачами могут справиться еще еноты, гиены и другие сородичи собак. А в имитациях действий человека дельфины и шимпанзе справляются лучше собак.

Ученые отмечают, что завышение способностей питомцев не помогает в их воспитании, поскольку человек ожидает от собаки слишком многого. «Собака всегда останется собакой, и мы должны понимать, что они могут делать, и в чем они нуждаются, для того чтобы действительно хорошо обращаться с ними», — заключили британские специалисты.

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