(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Пенсионерке переломало кости под колесами трамвая в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
В минувшие выходные напротив дома №95 по улице Рихарда Зорге 84-летняя женщина решила перейти улицу на запрещающий сигнал светофора. Пройдя половину пути, женщина не заметила приближающийся трамвай.
49-летний вагоновожатый заметил пожилую нарушительницу, но не успел вовремя затормозить и сбил пенсионерку.
В результате аварии женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер и ноги.