Система расчета пенсий начнет трансформироваться с 2025 года

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Система расчета пенсий в России будет модернизирована с 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Голикова рассказала, что с января будущего года и в течение шести лет в пенсионном законодательстве четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента. Начиная с 2025 года, систему будут модернизировать из-за того, что предполагается иной порядок установления коэффициентов. По словам вице-премьера Правительства РФ, сейчас происходит «первая модернизация — на первые шесть лет», в дальнейшем будет вторая. Ближайшие шесть лет будут потрачены на обсуждение того, что надо будет делать с 2025 года.

На вопрос об отказе от «балльной» пенсионной системы Голикова ответила, что в российском законодательстве отсутствует понятие «баллы», существует только коэффициент, стоимость которого жестко устанавливается в законе на указанный период.

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