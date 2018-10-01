В Казани стартовала драматургическая лаборатория PRO/log2018

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В творческой лаборатории «Угол» в Казани во второй раз началась драматургическая лаборатория PRO/log. Ее итогом станут читки пьес, которые написали драматурги-участники.

«В июле был объявлен прием заявок на лабораторию. Нам пришло где-то в районе 60 заявок. Оргкомитет в составе Нияза Игламова, Регины Саттаровой и меня отобрал 17 авторов и 15 текстов», — рассказала директор Центра современной драматургии и режиссуры «Центр.Первый» Анастасия Радвогина.

Организаторы лаборатории отмечают, что заявки на участие приходили со всей России. Директор фонда «Живой город» Инна Яркова и режиссер Регина Саттарова отмечают, что уровень профессионализма участников вырос в разы, даже по сравнению с предыдущим годом.

«Предыдущий опыт проведения лаборатории показал, что у нас все больше и больше приходит российских заявок. Мы ориентированы пока на местные кадры, но нужно расширять свои границы. 60 заявок для нас — это очень хорошо, потому что в прошлый раз было около 40 заявок. Да, со всей России, но не получилось у нас привезти иногородних участников, потому что у нас нет возможности оплачивать проживание, питание и т.д.», — отметила Радвогина.

Оргкомитет сформировал три группы по пять человек. С ними будут работать педагоги-кураторы: драматург Вячеслав Дурненков, завлит театра Камала Нияз Игламов и драматург и сценарист Юлия Тупикина.

«В течение пяти дней у нас активно будет идти работа с кураторами. После 5 октября это все переходит в режим дистанционной работы. Участники группы также держат связь со своими кураторами и в течение месяца дописывают свои эскизы, свои работы. В ноябре мы представляем готовые пьесы на публичные читки здесь, в творческой лаборатории "Угол"», — рассказала Радвогина. Она добавила, что, если все участники дойдут до финального этапа, будет 15 текстов.

Завлит театра Камала Нияз Игламов в составе оргкомитета ознакомился с текстами и отметил, что драматурги все больше интересуются внутренним миром человека.

«[Пришло]60 текстов на очень разные темы, но мне кажется, что сейчас пришла пора текстов не столько о взаимоотношениях персонажа и среды, сколько о внутреннем мире человека, о каких-то экзистенциальных началах. Или, напротив, есть тексты, которые обращены к истории, есть тексты, которые обращены к современности. Сегодня театральное искусство в целом и драматургию, в том числе, отличает многожанровость и многонаправленность», — заметил Игламов.

Впервые для участников лаборатории и всех желающих провели серию лекций о современном театре. С 27 по 30 сентября в творческой лаборатории «Угол» читали лекции драматург и прозаик Ксения Драгунская, театральный критик Алексей Киселев и другие.

«Мы подумали, что для участников будет хорошо сделать интенсив перед лабораторией, чтобы ввести их в разные направления», — заметила Анастасия Радвогина.

Драматургическая лаборатория PRO/log2018 проходит при поддержке Минкульта РТ, фонда поддержки современного искусства «Живой город», творческой лаборатории «Угол» и Союза театральных деятелей РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.