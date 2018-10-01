Татарстанец выиграл грант на обучение в бизнес-школе Сколково на 15 тысяч евро

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Уроженец Казани Булат Курмашов выиграл образовательный грант Московской школы управления Сколково на сумму 15 тысяч евро.

Булат Курмашов является коммерческим директором по Европейскому союзу компании «Данафлекс». На конкурсе он представил проект по вторичной переработке пластиковых отходов и мусора — «Вторая жизнь мусора».

«Мне показалось, что конкурс был действительно серьезный и выявил достаточно много талантливых ребят. Даже не выиграв гранта, можно было многое для себя вынести, так как по мере прохождения этапов проходил своего рода коучинг. Кроме того, в рамках мероприятия мне удалось приобрести много знакомств, и было приятно видеть большое количество участников из Казани», — рассказал Булат Курмашов.

В этом году «Сколково» впервые разыграл гранты, полностью или частично покрывающие обучение по современным стандартам управленцев в бизнесе и госструктурах.

«Согласно условиям конкурса, грант можно потратить только на обучение по программе MBA в „Сколково“. Учеба длится полтора года и включает в себя два модуля — в США и Азии», — рассказал Булат Курмашов.

По его словам, всего на конкурсе было 2500 участников и 20 грантов. При этом из Татарстана на участие в грантовом конкурсе пришла 51 заявка. Участвовать в конкурсе приглашались предприниматели, управленцы и госслужащие. Республика стала третьей по числу заявок, уступив Москве и Санкт-Петербургу.

Претендентам на гранты предстояло пройти различные тесты, в том числе на знание английского, а также собеседование. После их ждал групповой этап с проверкой лидерских качеств и умением работать в команде, а также интервью. На последнем этапе участникам предстояло защищать проект или бизнес-кейс.

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