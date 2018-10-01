В Елабуге прошел марафонский заплыв среди моржей

(Елабуга, 1 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Ежегодный марафонский заплыв в Елабуге в этом году собрал 32 участника из 6 городов, в том числе из Казани, Альметьевска, Набережных Челнов. К татарстанским спортсменам присоединились и моржи из села Можга (Удмуртия).

Соревнования прошли на реке Криуша, а температура воды составляла 11 градусов. Участникам нужно было проплыть как можно большее расстояние за один час.

Среди призеров преподаватель Елабужского Института КФУ Олег Разживин, который участвует в марафонском заплыве второй раз. За один час он преодолел дистанцию в 1750 метров в возрастной группе 40 — 49 лет. Как признался елабужанин, в первый раз ему не удалось продержаться в холодной воде целый час, поэтому в этом году он начал подготовку к соревнованиям заранее.

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