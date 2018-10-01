(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Москве двое полицейских обстреляли 25-летнего парня из-за замечания, сообщает Росбалт.

В воскресенье, 30 сентября, на улице Дербеневкой 25-летний житель Пятигорска сделал замечание двум мужчинам, которые палили в воздух из травматического пистолета. Дебоширы отреагировал на слова прохожего неадекватно и обстреляли его.

В результате молодой человек получил ранения в грудь, голову и живот. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелки были задержаны. Ими оказались двое сотрудников отдела МВД России по Даниловскому району.

В пресс-службе ГУВД заявили, что по данному факту проводится проверка. Если вина полицейских будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.



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