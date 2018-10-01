В Нижнекамске для пожилых людей проведут три концерта open-air

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В День пожилых людей, который отмечается 1 октября, на общественных пространствах Нижнекамска состоятся концертные программы, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Для жителей Нижнекамска пройдет концерт под названием «Вы наше все!» в парке «СемьЯ». Парк чтения и отдыха имени Тукая приглашает на мероприятие «Души запасы золотые», на площади Лемаева для всех желающих состоится «Мудрой осени счастливые мгновенья». Начало всех концертных программ в 15:00.



2 октября праздник устроят в Доме дружбы народов (14:00), библиотеке № 7 (15:00), ДК «Альфа» (14:00), РДК «Мирас» (11:00, клуб «Берегиня»).



Ранее дети с ограниченными возможностями здоровья поздравили ветеранов с праздником. «Мы любим вас и чествуем, и поздравляем вновь; со всем теплом своей души вам шлем нашу любовь!» – с такими словами обратились к пожилым людям дети Нижнекамска.

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