2 октября в трех районах Казани отключат свет

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Завтра в некоторых домах трех районов Казани будет отлючен свет, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 8 часов утра и до часу дня в Вахитовском районе отключат свет по адресам: улица Баумана, 38/17, 40, 42/9, улица М. Джалиля, 7, улица Кремлевская, 18, улица Право-Булачная, 29, улица Профсоюзная, 46, 46/11, улица Пушкина, 11, 15, улица Университетская, 14, 17а, 20, 21, 34, 34/29, улица Чернышевского, 17, 19, 21, 17/38.

С часу и до 4 часов дня свет отключат в доме № 18 по улице Кремлевская, с 9 часов утра и до 5 часов вечера электричество отключат по адресам: улица Бутлерова, 29, 35/15 и улица Маяковского, 20.

Также не будет электричества в Приволжском районе по улице Габишева, 29, 29а, 31 (с 9.00 и до 17.00), по улице Гарифьянова, 4, 4а,10, 8,12 (с 9.00 и до 12.00). Также свет будет отключен с 12 часов и до 5 часов дня по адресам: Оренбургский тракт, 2 и улица Даурская, 10, 16б.

С 9 часов утра и до 6 часов вечера электричество не будет в некоторых поселках Советского района: в поселке Константиновка по улице Центральная, 57 — 99 и в домах на переулке Овражный; в поселке Новая Сосновка по улице Якты, улице Компрессорщиков, 1 — 35, 9а — 29а; в поселке Новое Царицыно в домах по улицам Илхам, Народная, Небесная, Татулык и Ялан. Кроме того, в это же время свет отключат по улице Гвардейская, 44, 45а, 46, 48, 48а, 48/2, 50, 52, 52а, 53.

Электричество будет отключено из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.