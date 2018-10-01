Оксана Романова

1 октября 2018, 14:54

Экономика и финансыПолитикаОбщество

Президент РТ дал поручение сохранить рабочие места за призывниками

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Экономика и финансыПолитикаОбщество

Президент РТ дал поручение сохранить рабочие места за призывниками

Фото: Султан Исхаков

В республике примерно треть военнослужащих, оставивших работу из-за службы в армии.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу сохранить рабочие места за призванными в армию татарстанцами до их возвращения с воинской службы. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Военный комиссар РТ пояснил, что вопрос сохранения места работы призывникам, которые до службы в армии работали на предприятиях, заводах и в организациях, обсуждался на совещании у Президента РТ.

«В соответствии со ст. 23 76-ФЗ от 1998 года «О статусе военнослужащих», за гражданами, уволенными с военной службы, в течение трех месяцев после увольнения с военной службы работающими до призыва в государственных организациях сохраняется право на поступление на работу в те же организации. А проходящим военную службу по призыву также предоставляются права (вернуться) на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу. Мы этот вопрос затронули буквально месяца полтора назад на одном из совещаний с Президентом. Инициировала его прокуратура РТ. Было сказано, что они оставляют за своими ребятами, которые служат, рабочие места. Президент поставил задачу – разобраться, сколько у нас служит таких ребят. Также поставлена задача, чтобы, когда они все пришли, за ними остались их рабочие места», – сказал Погодин.

Спикер пояснил, что в настоящее время в Татарстане к категории трудоустроенных до призыва относятся 1427 человека. Из них 107 призывников до службы в армии были сотрудниками федеральной муниципальной службы, 1320 были трудоустроены в бизнесе.

«Руководит этой рабочей группой Лейла Ринатовна Фазлеева (заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – прим. Т-и). Мы (военный комиссариат РТ) входим в эту группу и постоянно по окончании призыва будем мониторить этот вопрос. Ясно, что ребята пошли служить, и они должны знать, что их ждут. Их ждут родители, ждут невесты, и ждут их рабочие места. Это самое главное, чтобы дальше строить жизнь», – резюмировал Сергей Погодин.
 

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