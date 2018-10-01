В 2018 году на дорогах Елабуги погибли 11 человек

(Елабуга, 1 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге и Елабужском районе произошло 90 ДТП, в которых различные травмы получили 125 взрослых и 17 детей. 11 человек погибли в дорожных авариях. Об этом сегодня сообщил начальник Отделения ГИБДД Елабужского ОВД Ильназ Валиев. Он подвел итоги Недели дорожной безопасности и поделился статистическими данными.

«В этом году наблюдается рост пострадавших детей, один ребенок погиб. Ребенок, управлявший мопедом, выехал со стороны остановки на проезжую часть и столкнулся с автобусом. У него был шлем, но он не помог. Хочу обратиться к родителям, чтобы они не дарили такие «опасные» подарки несовершеннолетним», – отметил Ильназ Валиев. Если раньше дорожные аварии чаще происходили на трассе Москва — Уфа, то теперь их стало больше в самом городе.

Осень – одно из самых опасных времен года для автолюбителей. И соответственно, сложный период для автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД обращаются к автолюбителям с просьбой быть более внимательными на дорогах.



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