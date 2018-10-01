Более полусотни челнинских семей заселятся в соципотечные дома в течение трех лет

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В течение трех лет 550 челнинских семей заселятся в соципотечные дома крупного микрорайона № 63, который возводится благодаря инвестициям Госжилфонда при Президенте РТ. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ при Президенте РТ.

Согласно утвержденному плану застройки по мере готовности земельных участков под строительство соципотечных домов, из предварительного списка в сводный Реестр дополнительно переведены 550 семей Набережных Челнов.

Этим семьям нужно в течение 60 дней, но не позднее 18 декабря этого года заключить договоры соципотеки в межрегиональном представительстве ГЖФ при Президенте РТ в Набережных Челнах и начать копить первоначальный взнос.

В текущем году сумма обязательного ежемесячного минимального платежа составляет 4 034,47 руб.

С начала текущего года ГЖФ при Президенте РТ перевел из предварительного списка в сводный Реестр более 1300 соципотечников.

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