Нижнекамским ветеринарам вручили три «Ларгуса»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Три автомобиля «Лада Ларгус», оснащенных специальным оборудованием, получили нижнекамские ветеринары. Вручение ключей состоялось в Казани, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Машины ветеринарам вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Всего же в честь 25-летия Главного управления ветеринарии Кабмина РТ районы республики получили 101 «карету скорой помощи» для животных.



Два нижнекамских «Ларгуса» будут использоваться сельскими ветеринарами, один – городскими.



Районное ветеринарное управление обслуживает все сельские поселения Нижнекамского района. На городскую ветслужбу также возложены обязанности по обслуживанию ярмарок, чтобы продаваемая продукция была безопасной для жителей.

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