Международный конвент фантастики «Зиланткон» пройдет в обновленном КДК Ленина

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). XXVIII международный конвент фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» состоится в Казани со 2 по 5 ноября. В этом году конвент вернется на обновленную площадку КДК имени Ленина, сообщают организаторы события.



Ежегодно фестиваль собирает в Казани около тысячи человек со всего бывшего СССР и дальнего зарубежья. В прошлом году вместо традиционного ДК мероприятие прошло на базе профилактория КАПО, в связи с чем основная программа конвента проходила в закрытом режиме исключительно для участников.

В этом году «Зиланткон» будет открыт для всех гостей и жителей столицы Татарстана, желающих вступить в схватку на мечах, блеснуть в костюме, станцевать полонез, посетить мастер-классы.

Программа «Зиланткона» объединит около 300 мероприятий, среди которых презентация книги Дж. Р. Р. Толкина «Падение Гондолина», дуэльный турнир по правилам Федерации дуэльного фехтования РФ, площадка настольных игр, традиционные концерты и балы.

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