Осенних призывников РТ сопроводят к месту службы представители Уполномоченного по правам человека

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В осеннюю призывную кампанию, стартовавшую 1 октября, Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ сопроводит пять воинских команд к месту службы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«За весенний призыв этого года в целях ознакомления с условиями прохождения военной службы по призыву Аппаратом уполномоченного по правам человека в РТ обеспечено сопровождение четырех воинских команд. В осенний призыв Аппарат уполномоченного по правам человека в республике планирует сопровождение пяти воинских команд», – сказал Сергей Погодин.

Он также обратил внимание на то, что во время весенней кампании Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ оценил условия прохождения военной службы по призыву в 9 воинских частях. И, как констатировал военный комиссар Татарстана, фактов нарушения прав призывников и военнослужащих не установлено, условиям службы татарстанцев дана высокая оценка.

Кроме того, Погодин напомнил, что в течение последних семи лет перед началом весенне-осенней призывной кампании Военный комиссариат РТ и Уполномоченный по правам человека в РТ совместно организуют занятия школы правовых знаний на тему «Права призывников». Одной из задач таких встреч, как подчеркнул Погодин, является оперативное реагирование на сигналы о нарушении прав призывников.

«Перед началом каждого призыва мы посещаем 5 – 7 районов, куда также приглашаются призывники и их родители из ближайших муниципальных районов. В занятиях школы правовых знаний за один сезон принимают участие до 2 тыс. человек (призывники и их родители) из 30 муниципальных районов Республики Татарстан и Казани. К осеннему призыву запланировано пять выездных занятий с общим числом привлечения призывников и их родителей из 28 муниципальных образований», – пояснил спикер.

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