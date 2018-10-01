Вышел первый тизер-трейлер байопика «Рокетмен» об Элтоне Джоне

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Кинокомпания Paramount представила на своем YouTube-канале первый тизер-трейлер байопика «Рокетмен» («Человек-ракета») о певце Элтоне Джоне.



Режиссером фильма выступил Декстер Флетчер, который работал над «Богемском рапсодией» о группе Queen и ее фронтмене Фредди Меркьюри. Сценаристом стал писатель Ли Холл. Элтона Джона сыграл Тэрон Эджертон, который охарактеризовал будущую картину как «фантастический мюзикл». В киноленте также снялись Брайс Даллас Ховард, Ричард Мэдден и Джейми Белл.



Название ленты отсылает зрителя к одной из самых знаменитых композиций Элтона Джона — Rocket Man. Диск именно с этой песней госсекретарь США Майк Помпео вручил Ким Чен Ыну в качестве подарка от Дональда Трампа.



В российский прокат на гирокие экраны мюзикл выйдет 16 мая следующего года.

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