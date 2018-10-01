Минниханов: «В Челябинской области созданы условия для сохранения самобытности татар»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Руководством Челябинской области созданы все условия для сохранения и развития культуры татарского народа. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе беседы с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

«Мы сегодня встречались с представителями татарской национальности, они очень довольны тем, что созданы все условия, позволяющие сохранить свою самобытность. Я благодарен и хочу сказать, что мы приложим все усилия, чтобы наши контакты расширялись», — сказал Минниханов.

Он отметил, что Челябинская область и Татарстан являются стратегическими партнерами, поскольку машиностроительный комплекс республики нуждается в поставках продукции уральских металлургических предприятий.

Делегация Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Минихановым находится с рабочим визитом в Магнитогорске. Глава республики встретился с активом татарской общины Челябинской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с созданием татарского культурного центра в Магнитогорске, оказанием поддержки в создании школ с этнокультурным компонентом для изучения родного татарского языка, открытием корпункта телерадиокомпании «Татарстан-Новый век» и прямого авиасообщения Магнитогорск — Казань.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.