Строительство здания автоинспекции в Елабуге завершится в 2018 году

(Елабуга, 1 октября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге, на улице Чапаева, продолжается строительство двухэтажного здания для ГИБДД.

Строительство идет полным ходом. Так, за месяц строители успели возвести оба этажа будущего здания автоинспекции. В будущем, на первом этаже нового здания автолюбители будут сдавать экзамены на водительские права, а на втором этаже разместится сама Госавтоинспекция.

«Планируем в этом году полностью завершить строительство, но в этом году не успеваем сделать благоустройство. Переедем в следующем году. То, что строительство идет, — это уже для нас большая радость, потому что новое здание мы ждем давно», – отмечает начальник Отделения ГИБДД по городу Елабуга Ильназ Валиев.

Сегодня Елабужское ГИБДД обслуживает жителей четырех районов республики. Сюда же часто приезжают и челнинцы. Ежегодно здесь обслуживают свыше 50 тыс. человек. Так, за 9 месяцев оказано около 17 тыс. услуг автолюбителям (без учета работы по регистрации дорожных происшествий).

Общая площадь будущего здания составит около 800 кв. метров. В помещении создадут все условия для удобства посетителей и работы автоинспекторов.



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