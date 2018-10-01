На реконструкцию очистных сооружений в Альметьевске выделили более полумиллиарда рублей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На реконструкцию очистных сооружений канализации Альметьевска выделили 567 млн рублей. Заказчиком выступил Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Работы будут включать в себя благоустройство территории. Строительно-монтажные работы подрядчик должен завершить до конца 2018 года.
Реконструкция очистных сооружений в Альметьевске будет осуществляться в 6 этапов, сообщала пресс-служба района. За 2018 год предусмотрено выполнение реконструкции 2 этапов.