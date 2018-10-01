Четыре игрока «Рубина» вошли в состав сборной России на матчи со Швецией и Турцией

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Четыре футболиста казанского «Рубина» вызваны в сборную России на ближайшие матчи национальной команды в Лиге наций против Швеции и Турции. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Приглашение в сборную получили защитники «Рубина» Федор Кудряшов и Егор Сорокин, полузащитник казанцев Русла Камболов и форвард Дмитрий Полоз.

Подготовку к матчам российская команда начнет 8 октября в Новогорске. Полностью состав сборной на ближайшие матчи выглядит так:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо», Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин», Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин», Казань).

Игры Лиги наций против шведов и турок сборная России проведет на домашних аренах – матч со сборной Швеции состоится 11 октября в Калининграде, а встреча с командой Турции пройдет 14 октября в Сочи.

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