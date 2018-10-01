Назван новый главный тренер клуба по хоккею с мячом «Динамо-Казань»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Ильяс Хандаев возглавил клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань», сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Основной причиной изменений в тренерском штабе стало неудачное выступление в Кубке России, после чего по обоюдному согласию был прекращен срок действия контракта с Сергеем Фирсовым. Представил нового тренера первый председатель ОГО ФСО «Динамо» Салават Гайсин. Он пожелал спортсменам удачи на сборах, которые пройдут в Зеленодольске до 6 октября, и напомнил о задачах на спортивный сезон.

Ранее тренер занимался вратарями в московском «Динамо» (2007-2008 года), являлся спортивным директором этого же клуба в 2013-2014 годах, был главным тренером московского «Динамо» (2014-2017 года). На чемпионате мира 2018 года вступил в должность главного тренера сборной Казахстана.

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