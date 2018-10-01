Челябинская область готова удвоить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд рублей

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Реализация «дорожной карты» по развитию экономических связей между Татарстаном и Челябинской областью, позволит двум регионам нарастить товарооборот с 35 до 60 млрд рублей к 2020 году. Об этом сообщил глава области Борис Дубровский.

«Мы сегодня поговорили, поставили амбициозную задачу поднять в два раза товарооборот. Наши экономики не конкурируют, а друг друга дополняют. Нам лишь необходимо приложить усилия, чтобы поднять товарооборот вдвое, чтобы он к 2020 году был не менее 60 млрд рублей», – сказал Дубровский после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Магнитогорске. Губернатор отметил, что Татарстан является определяющим регионом для металлургических компаний Магнитогорска, поскольку на 80% определяет товарооборот данной территории. «Это поставки металла для «Камаза» и других предприятий, которые находятся на территории Татарстана», – пояснил губернатор.

Президент Татарстана согласился с необходимостью наращивания кооперации между металлургами Челябинской области и машиностроительным комплексом Татарстана. «У нас есть дорожная карта, мы стратегические партнёры. Нам очень важно поддерживать друг друга. Мы – регионы, которые взаимодополняют друг друга», – подчеркнул Минниханов.

Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Минихановым находится с рабочим визитом в Магнитогорске. В числе прочего президент осмотрел цеха «Магнитогорского металлургического комбината», где ему продемонстрировали отливку металла в доменных печах, производство толстого листа и работу листопрокатного цеха.

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