Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России по футболу

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Акинфеев опубликовал прощальное обращение к болельщикам, в котором назвал домашний чемпионат мира с капитанской повязкой в сборной пиком своей футбольной карьеры. «У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом», – подчеркнул голкипер.

Футболист провел в сборной России 15 лет – дебютировал Акинфеев в команде 28 апреля 2004 года в матче против Норвегии. Всего за главную национальную команду вратарь сыграл 110 матчей. «Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады! Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны. Россия — вперед!» – заключил Акинфеев.



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