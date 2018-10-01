Первоочередниками осенней призывной кампании станут 5500 выпускников вузов и ссузов РТ

(Казань, 1 октября, «Татар-инфом», Оксана Романова). Выпускники высших, а также средне-специальных учебных организаций, получившие дипломы в 2018 году, подлежат первоочередному вызову на мероприятия осенней призывной кампании. Это подчеркнул сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.



«Во время весеннего призыва мы не смогли до конца обеспечить полный призыв граждан с высшим и средним профессиональным образованием. Из 5536 выпускников организаций высшего образования этого года отправлены в войска 859 человек. Из 7532 выпускников ссузов отправлено в войска 1717 человек. Остальные выпускники на контроле и подлежат первоочередному вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Это 2179 человек с высшим образованием и 3318 человек из числа выпускников ссузов», – сообщил Сергей Погодин.

Военный комиссар Татарстана также сообщил, что медицинские комиссии всех городов и районов РТ будут проводить обследование призывников при полном составе врачей-специалистов. Сборный пункт по проведению и отправке граждан на военную службу начнет работу 22 октября.



При этом Погодин напомнил, что уклонистов по-прежнему продолжают разыскивать и доставлять в комиссариаты при содействии сотрудников МВД.



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