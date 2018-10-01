В Казани представили ИТ-проекты в рамках выставки IoT World Summit-2018

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Казани открылась выставка технологических проектов в рамках Всемирного цифрового саммита по технологии Интернета вещей (IoT World Summit Russia-2018), в котором приняли участие компании из Татарстана и других регионов России.

«Кварта Технологии» из Москвы представили на выставке уже работающие интеллектуальные системы и устройства, в том числе систему распознавания лиц, которая автоматически определяет возраст и предлагает рекламу, которая сможет заинтересовать. Например, «увидев» девушку, система покажет рекламу косметики или оповестит о распродаже. Казанский стадион является партнером компании и проход и продажа билетов.

Комплексное решение для умного города представил резидент ОЭЗ «Иннополис» — Gradient Kilby. Компания разработала проект смарт-квартала или новый подход к строительству зданий с применением энергоэффективные технологии, автоматизированных систем, а также возобновляемых источников энергии. Так, в рамках проекта компания Eurovent представила вентиляционную систему для очистки и обработки воздуха в помещениях с возможностью диспетчеризации и прогнозируемой диагностики. Разработку уже используют промышленные предприятия по всей России.

Смоленская компания «НИИ СТТ» выставила на форуме уникальную разработку — первый отечественный базовый спутник LTE, адаптированный под Интернет вещей. Кроме того, компания производит беспилотники и разрабатывает радиоэлектронную аппаратуру.

Компания HeadPoint привезла на выставку свою интеграционных систему мониторинга и предотвращения нештатных ситуаций, которую уже взяло на вооружение Минкомсвязи РФ.

Команда IBS из Москвы презентовала систему позиционирования людей в помещении для предприятий, которая отслеживает передвижение персонала и контролирует их жизненные показатели, а также предотвращает столкновение транспорта в производстве и горнорудной промышленности.

Участниками саммита стали более тысячи делегатов из 25 стран. В рамках мероприятия свой цифровой опыт представят более 120 международных экспертов.

Саммит пройдет в татарстанской столице с 1 по 2 октября и станет площадкой для обсуждения передовых решений в области IoT, больших данных, искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также блокчейна.

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