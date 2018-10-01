Игрок «Ак Барса» Клинкхаммер стал лучшим нападающим недели в КХЛ

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Хоккеист казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признан лучшим нападающим прошлой игровой недели в КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В четырех матчах Клинкхаммер забросил четыре шайбы – по одной в ворота «Куньлуня» и «Сибири», а также две в ворота «Адмирала». Такой показатель стал лучшим результатом недели среди всех форвардов. Помимо того, канадец 12 раз угрожал воротам соперников и провел 9 силовых приемов.

Лучшим голкипером недели стал экс-игрок «Ак Барса», а ныне хоккеист «Сочи» Константин Барулин. Среди защитников наиболее полезным для своей команды был оборонец «Амура» Павел Турбин, а звание лучшего новичка недели досталось Никите Шашкову из «Сибири».



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