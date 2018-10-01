338 челнинцев отправятся в армию в осенний призыв

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах 1 октября начался осенний призыв. Из Автограда планируется призвать 338 человек, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника отдела Военного комиссариата РТ по Центральному и Автозаводскому районам города Рашида Ильясова.

По словам Ильясова, часть призывников отправится служить в подшефные подразделения. Так, 43 человека планируется направить в качестве армейских водителей, на морской флот будут отобраны не менее семи челнинцев, пополнится также за счет молодых горожан и Президентский полк.

Ильясов также сообщил о том, что продолжается работа по выявлению и привлечению к ответственности уклонистов. По итогам весеннего призыва в правоохранительные органы переданы материалы на 23 человек, судебные решения вынесены в отношении пятерых уклонистов.

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