Узбекский драмтеатр представил спектакль в Казани «Материнское поле» Чингиза Айтматова

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). На сцене Татарского государственного академического театра (ТГАТ) имени Галиаскара Камала состоялись гастроли Узбекского национального академического драматического театра из города Ташкента. Об этом сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

Гастроли театра в Казани начались с 24 сентября.

Казанский зритель увидел спектакли «Испытания судьбы» Кучкара Наркабила и «Материнское поле» Чингиза Айтматова. Постановка «Испытания судьбы» рассказывает о добросовестном долге перед Родиной, этот спектакль о высокогуманных качествах – честности, ответственности и добросовестного подхода к своей работе.

«Материнское поле» Чингиза Айтматова повествует о судьбе женщины, ее великой силе, поборовшей все несчастья, которые выпали на ее долю. Старая женщина, мать, которая потеряла на войне мужа и сыновей, сама было тяжело ранена бандитами, но не пала духом, осталась человеком с большой, широкой душой.

Актерам узбекского драмтеатра организовали экскурсии по достопримечательностям Казани, а также поездку в Болгар.



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