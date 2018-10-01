Проект «Мечтай со мной» познакомил онкобольного мальчика с пилотом «КАМАЗ-мастера»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил мечту мальчика с опухолью головного мозга Салавата Валиева — организовал его встречу с пилотами команды «КАМАЗ-мастер». Об этом сообщает пресс-служба проекта «Карта инициатив».

Встреча прошла 28 сентября на территории базы спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

12-летнего Салавата лично встретил и провел по музею пилот Антон Шибалов. Он показал, как управлять грузовиком и устроил для гостя тест-драйв.

После экскурсии мальчику подарили фирменные сувениры. Теперь Салават мечтает связать свою взрослую жизнь с легендарным КАМАЗом, как только поправится.

Проект «Мечтай со мной» реализуется с сентября 2014 года. В рамках проекта осуществляются мечты детей с опасными для жизни заболеваниями.

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