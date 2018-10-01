Погрузка РЖД в сентябре увеличилась на один процент

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Погрузка на сети Российских железных дорог в сентябре достигла 104,5 млн т, что на 0,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

С января по сентябрь погрузка составила 962,3 млн т, это на 2,7 процента выше соответствующего периода прошлого года. В частности, за полгода было погружено 276,3 млн т каменного угля (рост на 5,1 процента); 175,9 млн т нефти и нефтепродуктов (больше на 0,4 процента); 86,5 млн т руды железной и марганцевой (рост на 5 процентов); 58,8 млн т черных металлов (больше на 9,9 процента); 11,6 млн т лома черных металлов (выше на 1,3 процента); 44,2 млн т химических и минеральных удобрений (рост на 4 процента).

С начала года снизилась погрузка цемента на 7,2 процента; строительных грузов на 6,1 процента; руды цветной и серного сырья на 0,5 процента; промышленного сырья и формовочных материалов на 3,2 процента.

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