Перевозки пассажиров на сети РЖД за месяц возросли на два процента

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В сентябре Российскими железными дорогами перевезено 100,9 млн пассажиров, это на 2,1 процента больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В пригородном направлении в сентябре было перевезено 91,7 млн пассажиров, что составляет 1,6 процента к уровню аналогичного месяца 2017 года. В дальнем следовании отправлено 9,2 млн человек, что больше на 6,9 процента.

Всего за январь – сентябрь прошлого года перевезено 854 млн пассажиров, или 2,3 процента к уровню 2017 года. В том числе в дальнем сообщении отправлено 85,3 млн человек (рост на 8,2 процента), в пригородном – 768,7 млн (рост на 1,7 процента).

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