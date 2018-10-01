В осенний призыв из Нижнекамска отправятся служить 350 новобранцев

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 1 октября, в Нижнекамске стартовал осенний призыв. В ряды Вооруженных сил отправится 350 жителей города и района, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Новобранцы будут проходить службу в различных родах и видах войск, большинство из них – на территории Центрального военного округа. Сорок человек распределят в подшефные части Таманского соединения РВСН (Саратовская область), 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Москвы.

Всего в ходе осеннего призыва состоится 13 отправок новобранцев на сборный пункт в Казань.

Нижнекамцы с высшим или средним профессиональным образованием могут заменить военную службу по призыву на контрактную. При этом ребята сами смогут выбрать место службы.

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