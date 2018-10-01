На озере Кабан на зиму выключат фонтан

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня на озере Кабан на время зимнего периода выключат фонтан. Об этом сообщается на странице озера в Instagram.
Отмечается, что фонтан снова запустят в начале мая.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что часть растений, которые летом украшали набережную озера Кабан, перевезли для зимовки в закрытую теплицу, в том числе эйхорнию отличную и водные лилии (нимфеи).
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Сегодня на озере Кабан на зимний период выключают фонтан. Свою работу он возобновит в начале мая. Фото: @daniil.shvedov ㅤㅤㅤ #озерокабан #кабанкуле #kabanlake #kazan #казань