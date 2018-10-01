Татар-информ

1 октября 2018, 11:47

Экономика и финансы

Минуллина: РТ должна стать центром Интернета вещей всероссийского уровня

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Экономика и финансы

Минуллина: РТ должна стать центром Интернета вещей всероссийского уровня

Фото: Михаил Захаров

Технологии Интернета вещей ускорят экономику республики и улучшат жизнь людей.

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан может стать всероссийской площадкой для технологий Интернета вещей, на которой производители инноваций будут находить своих потребителей. Этому будет способствовать проведение в столице республики IoT World Summit 2018 — Всемирного цифрового саммита, посвященного развитию технологий Интернета вещей. Об этом в рамках события журналистам рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннулина

Она отметила, что на сегодняшний день в России и по всему миру множество людей не знают об Интернете вещей и тех возможностях, которые он открывает. Фактически — это технологическая связка, которая позволяет наращивать эффективность и снижать издержки во всех сферах жизни, подчеркнула спикер. 

«И в России, и в мире этот рынок сегодня растет дикими темпами. Поэтому для нас этот форум — это заключенные контракты между теми, кто может предложить эти услуги и их непосредственными потребителями. Речь о промышленных предприятиях, где Татарстан занимает серьезные позиции среди регионов страны, у нас есть крупные заказчики», — объяснила присутствующим Минуллина. 

Еще одним крупным потребителем новых технологий станет государство в лице муниципалитетов и регионов, добавила глава АИР РТ. С помощью технологий Интернета вещей они будут повышать качество жизни населения. Другими словами — это «умные» решения для городов с миллионами различных сенсоров и видеокамер, где остро стоят вопросы общественной безопасности, эффективного расходования бюджета и есть возможность привлечения частных средств. 

«Мы думаем, что этот саммит будет расти и развиваться. Мы планируем проводить его ежегодно. Изначально это была частная коммерческая инициатива, которую мы поддержали с целью масштабирования идеи. Хотелось бы, чтобы такое мероприятие всероссийского масштаба проходило именно у нас, в Казани», — поделилась планами Талия Миннулина.

Она добавила, что уже сегодня Татарстан хорошо интегрирован в глобальный мир и имеет крупных партнеров, с которыми заключены соглашения и конкретные проекты. Речь идет о компаниях Google, Huawei, IBM, Microsoft и других технологических лидерах. 

При этом пока о результатах нынешнего саммита говорить рано, считает глава АИР РТ. Но уже через месяц ведомство намерено провести совещание по итогам форума.

«Мы посмотрим, какой конкретный „выхлоп“ саммит дал для республики. Наша задача — сделать так, чтобы заказчик на нашей площадке мог найти производителя. В конечном итоге это приведет к росту качества жизни населения и развитию экономики», — заключила Талия Минуллина.

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