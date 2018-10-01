(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Казанец заплатил 230 тысяч рублей, чтобы навестить свою мать за границей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

59-летний житель Казани не оплачивал долг с 2014 года. Он знал о том, что выезд из страны ему запрещен, но все же попытался покинуть пределы РФ. Мужчину остановили сотрудники пограничной службы. Казанец вернулся в столицу республики и предоставил в отдел судебных приставов квитанцию о полном погашении задолженности.

УФССП России по РТ рекомендует жителям Татарстана проверять наличие или отсутствие долгов в Банке исполнительных производств на сайте ведомства.

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