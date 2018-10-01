Бывший тренер «Рубина» поставил на победу казанцев в матче против «Крыльев Советов»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал своего фаворита в предстоящем «волжском дерби». По мнению специалиста, победят казанцы, сообщает «Чемпионат».

В качестве тренера «Рубина» Билялетдинов участвовал в матчах против «Крыльев Советов» и обыгрывал самарцев со счетом 4:0 в 2014 году. «С учетом последних матчей «Крыльев» что-то там в команде явно происходит, потеря формы, может быть, им надо разобраться. Сумеет ли Тихонов собрать команду на дерби? Не знаю, но мой прогноз — в пользу победы "Рубина"», — заявил Ринат Билялетдинов.

Матч девятого тура чемпионата российской Премьер-лиги между «Рубином» и «Крыльями Советов» пройдет в Казани 1 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.



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